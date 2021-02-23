Kızılcabölükspor evinde tat vermedi

Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta deplasmanda berabere kalmayan tek takım olan Kızılcabölükspor, evinde ise 6 beraberlik aldı Zorlu bir fikstür periyoduna giren Mekik, deplasmanda oynayacağı Ofspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızlılar bu sezon deplasmanda oynadığı maçlardaki istatistiği ile dikkat çekti. 1. Grup'ta deplasmanda hiç berabere kalmayan tek takım olan Mekik, gurbette oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı, 12 puan topladı. Evinde ise en çok berabere kalan takım olan Denizli temsilcisi, 10 maçta 6 beraberlik, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak, tam tersi bir grafik çizdi. ■ SEBAHATTİN ALP

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