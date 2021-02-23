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Haberler Spor Parasını taraftar ödedi fakat hüsranla bitti

Parasını taraftar ödedi fakat hüsranla bitti

Parasını taraftar ödedi fakat hüsranla bitti

23.2.2021

BREZİLYA Serie A ekiplerinden Internacional'in bir taraftarı takımında forma giyen Rodinei'nin, Flamengo maçında oynaması için cebinden 133 bin sterlin ödeme yaptı. Şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olan maçta Rodinei, oynamasına oynadı fakat 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı ve Flamengo maçı 2-1 kazandı. Yıldız isim böylelikle Corinthians maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Kırmızı kart gören Rodinei, kaybedilen maçtan sonra Instagram'dan özür paylaşımı yaptı. Brezilyalı futbolcu, "Fazla yardım edemediğim için özür dilerim" dedi.

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