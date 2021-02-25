  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Arkas güldü

Arkas güldü

Arkas güldü

25.2.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta erteleme maçında Arkasspor, Bursa'da Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Cengiz Göllü Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 15-25, 23-25, 25-22 ve 18-25 sonuçlandı. İzmir ekibi ilk seti 25-15 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette zorlanan ancak Efe Mandıracı'nın etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Arkas, seti 25-23 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü setin son bölümlerinde hücumda etkili olamayan İzmir ekibi, seti 25-22 kaybetti: 1-2. 4. sete ise ağırlığını koyan Arkasspor, seti 25-18 maçı da 3-1 kazandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arkas güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.