Arkas güldü

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta erteleme maçında Arkasspor, Bursa'da Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Cengiz Göllü Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 15-25, 23-25, 25-22 ve 18-25 sonuçlandı. İzmir ekibi ilk seti 25-15 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette zorlanan ancak Efe Mandıracı'nın etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Arkas, seti 25-23 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü setin son bölümlerinde hücumda etkili olamayan İzmir ekibi, seti 25-22 kaybetti: 1-2. 4. sete ise ağırlığını koyan Arkasspor, seti 25-18 maçı da 3-1 kazandı.