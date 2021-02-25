NBA’de Furkan’dan 19 sayı

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 109-102 kazandıkları Toronto Raptors karşılaşmasında 19 sayı kaydetti. 76ers'ta Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Furkan Korkmaz 19 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve Joel Embiid 18 sayı, 12 ribaunt üretti.Raptors'ta Norman Powell 24 sayı, 6 asist, 3 top çalma, Pascal Siakam ise 22 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı. Cleveland Cavaliers ise Atlanta Hawks'u 112-111 yenerek mağlubiyet serisini sonlandırdı. Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 29 sayı, 5 asist üreten Collin Sexton ve 17 sayı, 8 asistle mücadele eden Darius Garland taşıdı. Kenar Cedi Osman ise 11 sayı, 3 asist, 2 ribauntla müsabakayı tamamladı.