  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor KSK vurgun yedi

vurgun yedi

KSK vurgun yedi

26.2.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, deplasmanda Cizrespor'a 1-0 yenildi. Ev sahibi ekipten Oğulcan 24. dakikada kırmızı kart görürken, KSK, 66 dakika 10 kişi oynayan rakibini yenemedi. 5. dakikada Burak Koçer'in ortasında Burak Yılmaz'ın kafa şutunda top üstten az farkla dışarıya gitti. 24'te rakibine sert giren Furkan ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. 39'da ani gelişen Cizrespor atağında Furkan takımını 1-0 öne geçirdi. 44'te Hakan'ın kullandığı korner atışında Ekrem kafa şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti. 66'da Özgür'ün ara pasında Hakan Kuş topa istediği gibi vuramadı. 77'de Burak Koçer'in pasında Emrah takımını golden etti. Karşıyaka maçı 1-0 kaybetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

KSK vurgun yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.