KSK vurgun yedi

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, deplasmanda Cizrespor'a 1-0 yenildi. Ev sahibi ekipten Oğulcan 24. dakikada kırmızı kart görürken, KSK, 66 dakika 10 kişi oynayan rakibini yenemedi. 5. dakikada Burak Koçer'in ortasında Burak Yılmaz'ın kafa şutunda top üstten az farkla dışarıya gitti. 24'te rakibine sert giren Furkan ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. 39'da ani gelişen Cizrespor atağında Furkan takımını 1-0 öne geçirdi. 44'te Hakan'ın kullandığı korner atışında Ekrem kafa şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti. 66'da Özgür'ün ara pasında Hakan Kuş topa istediği gibi vuramadı. 77'de Burak Koçer'in pasında Emrah takımını golden etti. Karşıyaka maçı 1-0 kaybetti.