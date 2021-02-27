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Haberler Spor Aliağa Petkimspor, OGM Ormanspor'u 7 sayı farkla geçti

, 'u 7 sayı farkla geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Galatasaray'ı 89-65 mağlup eden evinde engelini de aştı: 83-76.

Aliağa Petkimspor, OGM Ormanspor'u 7 sayı farkla geçti
DHA

27.02.2021, 17:41

İzmir ekibi başa baş geçen ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte özellikle hücumda etkili olan Aliağa Petkimspor 40-29'luk avantajla soyunma odasına girdi. Aliağa Petkimspor üçüncü periyotta da rakibine geçit vermedi ve 61-51'lik üstünlükle final bölümüne gerdi.

Konuk takım son çeyrekte toparlansa da Aliağa Petkimspor salondan 7 sayı farkla galip ayrılmasını başardı.

SALON:

Enka Spor Salonu

HAKEMLER:

Zafer Yılmaz (xx), Özlem Yalman (xx), Polat Parlak (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR:

Ray (xxx) 19, Ege (xx) 6, Vasiliauskas (xx) 2, Wimbush (xxx) 15, Hummer (xxx) 12, Yiğitcan (xx) 1, Okben (xx) 5, Zack (xxx) 17, Canberk (xx), Dorukhan (xx) 6

OGM ORMANSPOR:

Hagins (xx) 12, Kikanovic (xxx) 23, Efe (xx) 7, Kadir (xx) 6, Kloof (xxx) 14, Holloway (xx) 12, Mert (xx), Erol (xx), Yiğit (xx), Cevher (xx) 2
1. PERİYOT: 20-19
İLK YARI: 40-29
3. PERİYOT: 61-51
5 FAUL: Dorukhan (Aliağa Petkimspor), Holloway (Ormanspor)

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