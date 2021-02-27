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Haberler Spor Arkas ve Altekma son hafta evinde

ve Altekma son hafta evinde

Arkas ve Altekma son hafta evinde

27.2.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 4 hedefleyen Arkasspor ve ilk sekize girip Play-Off'a kalmaya çalışan Altekma bugün normal sezonun son haftasında iç sahada zorlu sınavlara çıkacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak ilk müsabakada Altekma saat 14.00'te Sorgun Belediyespor'u konuk edecek. Arkasspor ise aynı salonda saat 16.30'da Haliliye Belediyespor'u ağırlayacak. Altekma rakibini yenmesi halinde Play-Off 2. Etap'ta yarışacak. Arkasspor, Play-Off 1. Etap'a kalmak için kazanıp rakiplerinin takılmasını bekleyecek.
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