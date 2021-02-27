Arkasspor, Haliliye Belediyespor'u rahat geçti: 3-0

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın ilk setini 25-19 kazanan İzmir temsilcisi skoru 1-0 yaptı. İkinci sette de etkili olan Arkasspor 25-20 galibiyetle durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de rakibine geçit vermeyen Arkasspor yine 25-20'lik skorla salondan 3-0 galip ayrılmasını bildi.

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)

ARKAS SPOR: Blankenau (xxx), Yiğit (xxx), Osman (xx), Winkelmuller (xxx), Efe (xx), Mert Matic (xxx), Bravo (xxx), Lagumdzija (xxx)

HALİLİYE BELEDİYESPOR: Vilimanovic (xx), Sharifi (xx), Bünyamin (x), Astengo (xx), Enes (x), Ali (xx), Metin (x), Mehmet (x) Mert (xk)

SETLER: 25-19, 25-20, 25-20

SÜRE: 79 dakika (24, 30, 25)