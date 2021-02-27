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Haberler Spor Petkim’in konuğu Ormanspor

’in konuğu Ormanspor

Petkim’in konuğu Ormanspor

27.2.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21 maçta 8 galibiyetle 11. sırada bulunan Petkimspor, bugün 5 galibiyetle düşme hattındaki OGM Ormanspor'u ağırlayacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.15'te yapılacak. Bu sezon istikrarsız bir grafik sergileyen Petkim, lige FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle ara verilmeden önce çıktığı son 3 maçın 2'sini kazanarak yükselişe geçmişti. Aliağa ekibi son olarak 10 Şubat'ta Galatasaray'ı deplasmanda 89-65 yendi.
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