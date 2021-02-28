Akhisar potada Yalova’ya yenildi

TÜRKİYE Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde zirve mücadelesi veren Akhisar Belediye, evinde dün Semt77 Yalova Belediye'ye 97-90 yenilerek yara aldı. Maça tutuk başlayan Akhisar temsilcisi ilk periyodu 28-17 yenik kapattı. İkinci bölümde Jefferson'un sayılarıyla üstünlüğü ele geçirmeye çalışan Akhisar'ın çabası sonuç vermedi ve soyunma odasına 52-45 geride girdi. Üçüncü periyotta Alihan ve Doğukan ile üst üste sayılar bulan, Ege ekibi, Yalova'dan Jones'u durduramayınca son bölüme 73-65 mağlup girdi. Son bölümde de rakibine üstünlük kurmayı başaramayan Akhisar maçı 97-90 yenik kapattı. Akigo'da Jefferson attığı 25 sayı ile en skorer isim olurken, Alihan 21, Doğukan ise 17 sayı kaydetti.

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