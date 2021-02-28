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Akigo çıkış arıyor

. Lig’de üst üste kötü sonuçlar olan Akhisarspor bugün ’a konuk olacak. 16.00’daki maçı yönetecek

Akigo çıkış arıyor

28.2.2021

Spor Toto 1. Lig'de son dört karşılaşmasını kaybederek düşme hattında kalan Akhisarspor, bugün yeni teknik patronu Fırat Gül yönetimindeki ilk sınavda Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. Kritik mücadele TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. Kötü gidişin ardından teknik direktör Mesut Dilsöz'le yollarını ayırarak takımı Fırat Gül'e emanet eden Akhisarspor, ligde son 11 haftaya 19 puanla 16'ncı sırada girdi. Düşme hattının hemen üzerindeki Boluspor'un 4 puan gerisinde yer alan yeşil-siyahlı ekip, son 4 maçından puan çıkaramadı. Ligin ikinci devresinde istediği sonuçları elde edemeyen Bursaspor ise galip gelemediği son 5 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi. Yeşil-beyazlı ekipte cezalı Burak Altıparmak forma giymeyecek.

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