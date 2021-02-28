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Haberler Spor Balıkesir BŞB İstanbul Basket'e geçit vermedi

'e geçit vermedi

Balıkesir BŞB İstanbul Basket'e geçit vermedi

28.2.2021

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde zirve takibini sürdüren Balıkesir BŞB, dün evinde ağırladığı son sıradaki rakibi İstanbul Basket'i 85-79 yenerek yoluna devam etti. Balıkesir ekibi başa baş geçen ilk periyotta rakibine şans tanımazken 23-21 önde kapattı. İkinci bölümde maçın etkili ismi Knowles ile bulduğu fırsatları değerlendiren Balıkesir BŞB, devreyi 43-29 galip tamamladı. Üçüncü periyotta rakip İstanbul Basket, James White ve Knight ile sayılar bulsa da Balıkesir ekibi son periyota 63-58 önde girdi. Kıran kırana geçen son bölümde Ogün ile üç sayılık atışları değerlendiren Balıkesir temsilcisi maçı 85-79 kazanmasını bildi. Ev sahibi ekipte Zane Knowles 21 sayı, 9 ribaund ile takımına katkı sağlarken, Berkay ise 18 sayı, 8 ribaund ile oynadı.
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