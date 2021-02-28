Balıkesir BŞB İstanbul Basket'e geçit vermedi

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde zirve takibini sürdüren Balıkesir BŞB, dün evinde ağırladığı son sıradaki rakibi İstanbul Basket'i 85-79 yenerek yoluna devam etti. Balıkesir ekibi başa baş geçen ilk periyotta rakibine şans tanımazken 23-21 önde kapattı. İkinci bölümde maçın etkili ismi Knowles ile bulduğu fırsatları değerlendiren Balıkesir BŞB, devreyi 43-29 galip tamamladı. Üçüncü periyotta rakip İstanbul Basket, James White ve Knight ile sayılar bulsa da Balıkesir ekibi son periyota 63-58 önde girdi. Kıran kırana geçen son bölümde Ogün ile üç sayılık atışları değerlendiren Balıkesir temsilcisi maçı 85-79 kazanmasını bildi. Ev sahibi ekipte Zane Knowles 21 sayı, 9 ribaund ile takımına katkı sağlarken, Berkay ise 18 sayı, 8 ribaund ile oynadı.

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