Fethiye’de Frazier gitti!

ING Basketbol Süper Ligi'nde son sırada yer alan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da dün bir ayrılık yaşandı. Kulüp yaptığı açıklamada 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Branden Frazier ile yollarını ayırdığını belirtti. Açıklamada, "Takımımıza sezon başında katılan Branden Frazier ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Katkıların için teşekkürler Branden. Bundan sonraki yaşamında sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FRANSA YOLCUSU

Almanya'nın Telekom Baskets Bonn takımından gelen oyuncunun Fransa'dan AS Monaco takımı ile anlaştığı öğrenildi. Bu sezon Fethiye ile 20 karşılaşmaya çıkan oyuncu özellikle Frutti Extra Bursaspor ve Gaziantep Basketbol maçlarındaki performansıyla dikkat çekmişti. ABD'li yıldız Bursaspor'a karşı oynanan mücadelede 26, Gaziantep randevusunda ise 25 sayıya imzasını atmıştı.

A.EFES İLE KRİTİK RANDEVU



ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunda düşme hattında son sıradan kurtulamayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, bugün namağlup lider Anadolu Efes'in konuğu olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.15'te çalacak. Ligde çıktığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Fethiye, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri nedeniyle sezona yaklaşık 3 haftalık ara verilmeden önce 10 Şubat'ta Beşiktaş'a 76-65 mağlup olmuştu.

İLK MAÇTA YENİLDİ

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi 90-84 kaybeden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, bu sezon deplasmanda galibiyet yüzü göremedi. Evinden uzakta oynadığı toplam 10 mücadeleyi de yenilgi ile kapatan Fethiye Belediye, içeride ise 5 kez kazanabildi. Üst üste 21 galibiyete imza atan Anadolu Efes ise şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor.

■ MURAT YALÇIN