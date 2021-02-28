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Haberler Spor Karagümrük’e Alanya morali

Karagümrük’e Alanya morali

Karagümrük’e Alanya morali

28.2.2021

Süper Lig'de son iki maçını kaybeden Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u yenerek moral buldu. İlk yarısı golsüz biten maçta ilk gol 50. dakikada Ndao'nun vuruşuyla geldi: 1-0. 88. dakikada Campi'nin pasında orta sahada topu alan Borini'nin rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasına girmeden çektiği sert şut filelere gitti: 2-0. Maç 2-0 sona erdi.

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