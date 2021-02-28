Süper Lig'de son iki maçını kaybeden Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u yenerek moral buldu. İlk yarısı golsüz biten maçta ilk gol 50. dakikada Ndao'nun vuruşuyla geldi: 1-0. 88. dakikada Campi'nin pasında orta sahada topu alan Borini'nin rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasına girmeden çektiği sert şut filelere gitti: 2-0. Maç 2-0 sona erdi.
Karagümrük’e Alanya morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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