Toros gitti Kaya geldi

3. Lig 2. Grup'ta 44 puanla lider olan Fethiyespor, teknik direktör Mesut Toros ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırırken, tecrübeli teknik adam Bahri Kaya ile anlaştı. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve yönetim kurulu üyeleri Yat Classic Hotel'de Bahri Kaya ile yaptıkları görüşmede 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Başkan Bakırcı, Mesut Toros'a Fethiyespor'a verdiği emeklerinden dolayı teşekkür edip; "Bundan böyle Bahri Kaya hocamızla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

GAYRET EDECEĞİZ

Bahri Kaya ise, "Fethiyespor'un hedefe ulaşabilmesi için yoğun bir gayret sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. Toros, sosyal medyasından, "Yönetim ile yaşadığım fikir ayrılığı nedeniyle Fethiyespor'dan ayrılıyorum. Ardımda grupta en az gol yiyen, en fazla gol atan, en fazla lider olan, iç sahada mağlubiyeti olmayan ve lider takım bırakıyorum. Bu yola beraber çıktığımız başkan Sayın Esat Bakırcı ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. Muğla ekibi teknik direktör Toros ile 21 maçta 44 puan toplayıp lider durumda bulunuyordu.

■ ERDOĞAN CANKUŞ