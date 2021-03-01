Pınar Karşıyaka fırtınası esiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde son iki sezonun flaş takımı Pınar Karşıyaka, lige milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından hız kesmedi. Ara sonrası Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 96-83 yenen Kaf-Kaf, son 14 maçta 13. galibiyetini aldı. Yeşilkırmızılı ekip 22 haftada 18 galibiyetle puan tablosunda ikinci sıradaki yerini korudu. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca aranın ardından lige dönüşlerin zor olduğunu söyledi. Sarıca, "İki haftalık bir ara vardı ve biz ligi çok iyi bir yerde bırakmıştık. Dönüşte bunu devam ettirmek önemliydi, bunu da başardık. Sezon başından ilk dört hedefini koymuştuk. Eğer diğer takımlar ile Fenerbahçe'yi de geride bırakabilirsek önemli bir konumda normal sezonu bitereceğiz" dedi.