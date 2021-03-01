Seyircili maçlar ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

Seyircili maçlar için tarih belli oldu mu? Seyircili maçlar nasıl oynanacak? Kaç kişi alınacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasaoğlu sporseverlerin merakla beklediği açıklamayı yaptı. İşte seyircili maçlar ile ilgili son dakika gelişmeleri...

SEYİRCİLİ MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Kasapoğlu maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istediğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu, özetle şunları söyledi: "Maçlara seyirci alımı kapasitenin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde olabilir.



50 BİN KİŞİLİK STADA 5 BİN KİŞİ ALINABİLECEK

Pandemi seyrine göre kulüplerimizi en hızlı şekilde taraftarlarımızla buluşturacağız. Diyelim ki 50 bin kişilik bir stat var, 5 bin kişi alınabilecek.



HES KODU ZORUNLU

HES kodu zorunlu olacak. Localar açılabilir. Bu kararları Federasyon verecek. Taraftarlarımızı korona tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yanayız.

Spor yasası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu yeni yasayla birlikte kulüpler ve federasyonlar şeffaf olacak. Yeni yasa ile mali ve idari disiplin ve bununla birlikte sorumluluk güçlü bir şekilde olacak. Transfer yapıyor. Ne yapıyor? Borçlanıyor. Ardından başka bir transfer yapıyor. Borçları katlayarak bırakıp gidiyor. Gelen yönetici bir ton borçla işi devralıyor. Bunun önüne geçeceğiz.