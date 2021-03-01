Sıradaki gelsin

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin İzmir temsilcilerinden Arkasspor, şampiyonun belli olacağı Play-Off maçlarında, Altekma ise Play-Off 2. etap müsabakalarında oynamaya hak kazandı. Ligde son hafta karşılaşmasında konuk ettiği Haliliye Belediyespor'u 3-0 yenen Arkas, ligi 68 puanla tamamladı. Halkbank'ın Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup olmasıyla ligi ilk 4'te bitirmeyi garantileyen İzmir temsilcisi böylelikle şampiyonun belirleneceği Play-Off 1. etap maçlarını oynayacak. Altekma ise setlerde 2-0 geriye düştüğü müsabakada Sorgun Belediyespor'u 3-2 yenerek ligde 42 puanla 8. sırada yer aldı. Altekma, bu sonuçla Play-Off 2. etap müsabakalarında oynama hakkı kazandı. İzmir temsilcisi Avrupa Kupaları'nda mücadele etmek için etabı 5. sırada bitirmek istiyor. İki takımın da ilk rakipleri ligdeki erteleme maçlarının ardından belli olacak.