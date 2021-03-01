AXA Sigorta Efeler Ligi'nin İzmir temsilcilerinden Arkasspor, şampiyonun belli olacağı Play-Off maçlarında, Altekma ise Play-Off 2. etap müsabakalarında oynamaya hak kazandı. Ligde son hafta karşılaşmasında konuk ettiği Haliliye Belediyespor'u 3-0 yenen Arkas, ligi 68 puanla tamamladı. Halkbank'ın Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup olmasıyla ligi ilk 4'te bitirmeyi garantileyen İzmir temsilcisi böylelikle şampiyonun belirleneceği Play-Off 1. etap maçlarını oynayacak. Altekma ise setlerde 2-0 geriye düştüğü müsabakada Sorgun Belediyespor'u 3-2 yenerek ligde 42 puanla 8. sırada yer aldı. Altekma, bu sonuçla Play-Off 2. etap müsabakalarında oynama hakkı kazandı. İzmir temsilcisi Avrupa Kupaları'nda mücadele etmek için etabı 5. sırada bitirmek istiyor. İki takımın da ilk rakipleri ligdeki erteleme maçlarının ardından belli olacak.
Sıradaki gelsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.