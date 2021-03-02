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Haberler Spor Altekma, Efeler Ligi’nde gururlu

Altekma, ’nde gururlu

Altekma, Efeler Ligi’nde gururlu

2.3.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 8. sırada tamamlayarak Play-Off 2. Etap'ta yarışmaya hak kazanan Altekma, ilk kez yer aldığı ligde sergilediği performansla alkış topladı. Oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 16 yenilgi alan İzmir temsilcisi, kümede kalma hedefiyle çıktığı yolda 16 takım arasında 8. olmayı başardı. Başantrenör Levent Matmeriçli, "Bizim hayallerimiz var. Bunları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
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