Baskette Avrupa haftası

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu grup aşamasında Türk ekipleri Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom, 8'li final için mücadele edecek. Toplam 16 takımın dörderli 4 grupta mücadele edeceği organizasyonda bugün başlayacak müsabakalar, 7 Nisan Çarşamba günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekiplerin 5-9 Mayıs tarihlerindeki 8'li finale kalacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde I Grubu'nda yer alan iki Türk temsilcisi Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ da yarın İzmir'de karşılaşacak.

TÜRK TELEKOM'A AĞIR KONUK

I Grubu'nda ayrıca Happy Casa Brindisi ile Hapoel Unet-Credit Holon da yarın oynayacak. K Grubu'nda ise bir diğer ekibimiz Türk Telekom, bugün SIG Strasbourg ile kapışacak. Yarın da Nizhny Novgorod'la AEK karşılaşacak. J Grubu'nda bugün Hereda San Pablo Burgos-VEF Riga, yarın Igokea-Lenovo Tenerife, L Grubu'nda da bugün ERA Nymburk-Brose Bamberg, Dinamo Sassari-Casademont Zaragoza takımları mücadele edecek.