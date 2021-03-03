Arkasspor şampiyonluk peşinde

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal 68 puanla tamamlayan takımın şampiyonun belli olacağı Play-Off maçlarında mücadele edecek Arkasspor ligde ve kupada şampiyonluğu hedefliyor. Mavibeyazlı ekibin play-off yarı finalindeki rakibinin erteleme maçlarından sonra belli olacağı belirtildi. AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu'nda ilk iki karşılaşmasını kazanarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen Arkas Spor'un Cuma günü erteleme mücadelesinde Tokat Belediye Plevne ile Bursa'da karşılaşacağı açıklandı.

ÖZDEN: HEDEFE ULAŞACAĞIZ

BASIN sözcüsü Uğur Özden, oyuncuları ve teknik kadroyu iyi mücadelelerinden dolayı kutladıklarını belirtti. Özden, "Ligde ilk hedefimiz olan ilk 4'e kalmayı başardık. Sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. AXA Sigorta Kupa Voley'de de hedefimiz yine kupayı kaldırmak olacak. İyi ve doğru çalışmayla mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.