KAF-KAF ilk sınavında

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Play- Off turu I Grubu ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka bugün TOFAŞ ile karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Grubun diğer maçında ise İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi, İsrail'den Hapoel Unet- Credit Holon'u konuk edecek. Avrupa kupalarında daha önce 77 kez birbirlerine rakip olan Türk takımlarından yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, oynadığı 18 müsabakada 15 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda yüzde 83,3 galibiyet yüzdesi bulunan yeşil-kırmızılı ekip, en başarılı takım konumunda bulunuyor.

KARŞIYAKA DAHA ÜSTÜN

2012-2013 sezonunda Euro- Challenge Kupası'nda A Grubu'nda yer alan iki takımdan yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, TOFAŞ'ı iki karşılaşmada da mağlup etmişti. Karşıyaka Avrupa'da 230. maçında Avrupa kupalarında 230. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 229 karşılaşmada 124 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 246 sayı atıp, potasında 17 bin 684 sayı gördü.