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Haberler Spor NBA’da Furkan 19, Cedi Osman 11 sayı attı

NBA’da Furkan 19, Cedi Osman 11 sayı attı

NBA’da Furkan 19, Cedi Osman 11 sayı attı

3.3.2021

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nın lideri Philadelphia 76ers, sahasında Indiana Pacers'ı 130-114 mağlup etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Pacers potasına 19 sayı bıraktı. Ayrıca süre aldığı 23 dakikada 2 ribaunt alırken 2 asist yaptı. 76ers'ta Joel Embiid 24 sayı, 13 ribaunt ile double double yaparken Shake Milton 26, Ben Simmons 18 sayı üretti. Pacers'ta Malcolm Brogdon 20, Edmond Sumner 18 ve Domantas Sabonis 15 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Houston Rockets'i 101-90 yenmeyi başardı. Cedi, 11 sayı ile takımına katkıda bulundu. Ayrıca sahada kaldığı 20 dakika içerisinde 5 ribaunt alırken 1 de asist yaptı. Cavaliers'ta Collin Sexton 39, Darius Garland 14 sayı ile oynadı.
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