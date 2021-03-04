Akigo’nun dönüm maçı

Spor Toto 1. Lig'de son 5 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan ve ateş hattına çakılıp kalan Akhisarspor, 7 Mart Pazar günü son sıradaki Eskişehirspor'u dönüm sınavında ağırlayacak. Ligde kurtuluş hattının 6 puan gerisine düşen Akigolar, zayıf rakibini yendiği takdirde kurtuluş yolunda yeniden umutlanacak. Olası bir mağlubiyet veya puan kaybı ise Akhisarspor için kabus olacak. Yeşil-siyahlılar, bu sezon 24 haftada 19 puan toplarken, 3 puanı silinen Eskişehirspor ise aynı periyotta tek galibiyetle hanesine 7 puan yazdırabildi. Bursaspor maçıyla takımın başına geçen Fırat Gül, ilk sanavında puanla tanışamamıştı. Gül, Eskişehir karşısında beyaz sayfa açacaklarını söyledi.



ES-ES'E EVİNDE GEÇİT VERMİYOR

AKHİSARSPOR, Eskişehirspor'a karşı 14. kez rakip olacak. Akigolar, bundan önce 13 kez karşılaştığı rakibini 7 kez mağlup etti, 5 maçtan beraberlikle ayrıldı, 1 kez yenildi. Akhisar'da oynanan karşılaşmalarda 2 kez sahadan 3 puanla ayrılan yeşil-siyahlılar, 4 maçta da berabere kaldı, rakibine hiç mağlup olmadı, 13 karşılaşmada 19 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

KENAN MOLLA