Horoz’a terapi

Spor Toto Süper Lig'de hafta içini bay geçecek Yukatel Denizlispor'da teknik ekip gözünü sakat futbolculara çevirdi. 6 Mart Cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor'la oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak yeşil-siyahlılarda, Recep Niyaz, Veton Tusha ve Özgür Çek'in yanı sıra Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Yumlu için seferberlik ilan edildi.

Sağlık ekibinin verilen arada 4 futbolcuyu iyileştirmek için terapi uyguladığı ve yoğun çaba harcadığı, futbolcuların da bireysel olarak çalışmalara başladığı vurgulandı.

Futbolcuların tam hazır olup olmayacakları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Beşiktaş maçında sarı kart gören Angelo Sagal da cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor'a karşı görev alamayacak.



KUTLU UMUTLU

Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası Göztepe maçıyla ilk kez dümene geçen teknik patron Kutlu yönetimindeki Denizlispor, 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı, 7 puan topladı.

Futbolcularını yeni Malatya maçına motive etmeye çalışan Kutlu, "Kazanmaktan başka şansımız yok. İç sahada kayıp istemiyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP