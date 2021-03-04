Lider Somaspor farkı açıyor

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan lider Somaspor, evinde oynadığı maçta Arhavi'yi 3-0 yendi. Manisa temsilcisi en yakın rakibi Esenler Erokspor'un deplasmanda Osmaniyespor'a 2-0 yenilmesinin ardından aradaki puan farkını 8'e çıkardı.

1. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Manisaspor, deplasmanda Alemdağ'a 2-1, Denizli ekibi Kızılcabölükspor da evinde Diyarbekir'e 1-0 yenildi. 2. Grup'ta zirveden inen Fethiyespor, Karadeniz deplasmanında Yomraspor'a da 2-0 mağlup oldu. Nazilli Belediyespor ise sahasında karşılaştığı maçta Halide Edip Adıvar ile 1-1 berabere kaldı.