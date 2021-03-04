  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Trabzon moral arıyor

Trabzon moral arıyor

’de 7 maçlık galibiyet serisi F.Bahçe önünde sona eren bordo-mavililer, saat 16.00’da deplasmanında terliyor.

Trabzon moral arıyor

4.3.2021

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcıları Kerem Ersoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadele beINSports 1 kanalından ekranlara gelecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra önemli bir çıkış yakalayan ve 17. sıradan 4. sıraya yerleşen Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasıyla sona ermişti. Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karadeniz temsilcisi bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta sadece 1 kez yenilgi aldı. 7 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzon 5 maçta berabere kaldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzon moral arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.