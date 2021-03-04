Trabzon moral arıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcıları Kerem Ersoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadele beINSports 1 kanalından ekranlara gelecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelişinden sonra önemli bir çıkış yakalayan ve 17. sıradan 4. sıraya yerleşen Trabzonspor'un 7 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasıyla sona ermişti. Bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karadeniz temsilcisi bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta sadece 1 kez yenilgi aldı. 7 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzon 5 maçta berabere kaldı.