VakıfBank, yarı final için sahada

AVRUPA'NIN en büyük kupasını dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-0 mağlup ettiği Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police'yi bugün saat 17.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Üst üste 9. kez yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak olan sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 karşılaşmayı kazandı. Sarı-siyahlılar, her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyet durumunda yarı finale yükselecek, aksi durumda ise yarı finale yükselen takımı altın set belirleyecek.