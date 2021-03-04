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Haberler Spor VakıfBank, yarı final için sahada

, yarı final için sahada

VakıfBank, yarı final için sahada

4.3.2021

AVRUPA'NIN en büyük kupasını dört kez kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-0 mağlup ettiği Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police'yi bugün saat 17.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Üst üste 9. kez yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak olan sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 karşılaşmayı kazandı. Sarı-siyahlılar, her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyet durumunda yarı finale yükselecek, aksi durumda ise yarı finale yükselen takımı altın set belirleyecek.

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