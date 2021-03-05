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’un rakibi Tokat

Kupada çeyrek finale kalan ekibi bugün Bursa’da saat 14.00’teki maçta rakibi karşısına liderlik için çıkacak

Arkasspor’un rakibi Tokat

5.3.2021

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler B Grubu'nda oynadığı 2 maçta 2 galibiyet alarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Arkasspor, erteleme maçında yarın Bursa'da Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.

Daha önce Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilediklerini hatırlatan Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Rakibimizi de mağlup ederek 3'te 3 ile bir üst tura grup lideri olarak çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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