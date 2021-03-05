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Haberler Spor Manisa FK tekledi

tekledi

Manisa FK tekledi

5.3.2021

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa FK evinde dün 10 kişi kaldığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Aynı gruptaki Uşakspor ise evinde zirve takibinde olan Hekimoğlu Trabzon ile golsüz berabere kaldı.

2. Lig Beyaz Grup'ta Bodrumspor sahasında Van Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek ikinci sıraya yükseldi. Turgutlu'da deplasmanda Karabük'ü 4-0 yendi. 3. Lig 3. Grup'ta Muğla evinde Modafen ile 1-1, Bergama Belediye deplasmanda Kozanspor ile 0-0 berabere kaldı.

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