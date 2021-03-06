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Arkas fırtınası

Mavi-beyazlılar, Kupa Voley Erkekler B Grubu’nda Tokat’ı 25-22, 25-19, 23-25, 25-10’lik setlerle yendi

Arkas fırtınası

6.3.2021

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler B Grubu erteleme maçında Arkas Spor, dün Bursa'da karşılaştığı Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Cengiz Göllü Voleybol Kompleksi'ndeki mücadeleye oldukça etkili başlayan mavi-beyazlılar, ilk seti 25-22 kazandı. İkinci sette Efe ve Yiğit'in etkili oyunu ile rakibi karşısında oyuna ağırlığını daha da koyan Arkas, 25-19 kazanarak skoru 2-0 getirdi. Üçüncü bölümde rakip Tokat Plevne etkiliydi. Çekişmeli geçen bu seti 25-23 kazanan Tokat ekibi skoru 2-1'e taşıyarak umutlandı. Ancak İzmir temsilcisi, son bölümde rakibinin gardını düşünerek seti 25-10, maçı da 3-1 kazanarak çeyrek finalist oldu. Grupta 3 maçını da kazanan Arkas Spor lider olarak çeyrek finale yükselerek önemli bir başarı kazandı.

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