Akigo’nun kader maçı

Spor Toto 1. Lig'de art arda 5 mağlubiyetle düşme hattında kalan Akhisarspor, bugün son sıraya demir atan Eskişehirspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da start alacak karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Mücadele beINSport Max2 ve TRT Avaz kanallarından ekranlara gelecek. Ligde son 10 maç öncesi kurtuluş hattının 6 puan gerisine düşen Akhisarspor'un 19, kümede kalma umutlarını giderek tüketen Eskişehirspor'un ise 7 puanı bulunuyor. Yeşil-siyahlı ekip yeni teknik patronu Fırat Gül yönetiminde oynadığı ilk maçta geçen hafta Bursaspor'a deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

AKİGO REKABETTE ÜSTÜN

Akhisarspor kulüp tarihinde, 14. kez rakip olacağı kırmızı-siyahlı Eskişehir ekibiyle daha önce oynadığı 13 maçın 7'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu. Akigolar, evinde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.