Aydın BSB filede THY’ye bileniyor

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Play-Off'a kalmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 30. haftasında oynayacağı Türk Hava Yolları karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde son 4 maçını kazanarak önemli bir çıkış yakalayan Aydın'ın Sultanları, rakibini yenerek hem kazanma serisini sürdürmek hem de normal sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor. Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Spor Salonu'nda 10 Mart Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma öncesi, mavi-beyazlılarda oyuncuların antrenmandaki hırs ve isteği, teknik heyeti memnun ediyor. İlk yarıda deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup olduğu Türk Hava Yolları'nı yenerek rövanşı almayı hedefleyen Aydın BŞB, alacağı galibiyetle de sahasında başarılı performansını sürdürmek istiyor.

■ İHSAN KARATAŞ