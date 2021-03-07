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Balıkesir havaya girdi

Teknik direktör yönetiminde yenilgi yüzü görmeyip kurtuluş ışığını yakan kırmızı-beyazlı ekip, ’a bileniyor. Başkan Arslan, “Motivasyonumuz yüksek. Parolamız 3 puan” dedi

Balıkesir havaya girdi

7.3.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'un kulüp başkanı Ümit Arslan, yarın deplasmanda Adanaspor ile yapacakları maçtan üç puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Arslan, kulüp tesislerinde ligde son 5 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldıklarını hatırlattı. Yusuf Şimşek'in teknik direktörlüğe gelmesinin takıma olumlu yansıdığını belirten Arslan, şöyle konuştu: "Hocamızın dokunuşları takımımıza güzel yansıdı. Beş hafta yenilmemek çok güzel.

ARB MANAJ'A ÖVGÜ
Ankaraspor maçında 2-0 geriden gelerek 2-2 beraberliği yakalayan takımımla gurur duyuyorum. Futbolcularımızın oyun, istek ve arzusu ileriye dönük bizleri umutlandırdı. Takımımızın moral ve motivasyonu yüksek. İnşallah Adanaspor deplasmanından 3 puanla dönerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Arb Manaj çok kaliteli bir santrfor, buraya geldikten sonra çok iyi bir uyum sağladı. Hocamızın da bunda çok büyük faktörü var, beklentileri var. Manaj da Balıkesir'i çok sevdi. Abdulkadir konusunda tepkiler aldık ama Abdulkadir tecrübeli ve kaliteli bir santrfor. Ona güvendiğimiz için takımımıza kazandırdık, Ankaraspor maçında da güzel bir oyun sergiledi. Bezjak da forvete yakın sağ açık oyuncusu. tecrübeli bir santrfor. Üç golcümüz de Balıkesirspor'a gereken katkıyı sağlayacaktır."

■ SERVET SARUN

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