Denizli potada tam gaz

Türkiye Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde (TBL) şampiyonluk mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Ege derbisinde Akhisar Belediye Basket'i 100-54'lük farklı skorla mağlup etti, üst üste 6. zaferine imza attı. maça Collins, Serkan ve Gökhan'ın basketleriyle 8-0'lık seriyle başlayan yeşil-mavililer, 5. dakikayı 20-6 önde geçti. Doğukan ve Jefferson'la sayılar bulan Akhisar karşısında Collins-Serkan ikilisi şov yaptı, ilk periyotu ev sahibi takım 25-15 galip kapattı.

ABD'Lİ COLLİNS YILDIZLAŞTI

2. periyota da 7-0'lık seriyle başlayan ve skoru 32-15'e getiren Denizli, 16. dakikada Ümit'in basketiyle farkı 20 sayıya çıkarttı: 41-21. Collins'in etkili oyunu devam etti, yeşilmavililer, devreyi 56-24 üstün tamamladı. 3. periyotta da hız kesmeyen Denizli, Collins'in basketiyle 25. dakikada skoru 73-33'e getirdi. Son bölüme 77-38 üstün giren yeşil-mavililer, salondan 100-54 galip ayrılıp, şampiyonluk ateşini yaktı. Denizli'de Collins 22 sayıyla yıldızlaştı, Serkan 15, Ümit 14 ve Altan 11 sayıyla skora katkı yaptı.

■ SEBAHATTİN ALP