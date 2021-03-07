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Denizli potada tam gaz

Yeşil mavili ekip Ege derbisinde Akhisar'ı farklı yenerek üst üste 6. zaferini aldı, zirveye göz dikti

Denizli potada tam gaz

7.3.2021

Türkiye Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde (TBL) şampiyonluk mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Ege derbisinde Akhisar Belediye Basket'i 100-54'lük farklı skorla mağlup etti, üst üste 6. zaferine imza attı. maça Collins, Serkan ve Gökhan'ın basketleriyle 8-0'lık seriyle başlayan yeşil-mavililer, 5. dakikayı 20-6 önde geçti. Doğukan ve Jefferson'la sayılar bulan Akhisar karşısında Collins-Serkan ikilisi şov yaptı, ilk periyotu ev sahibi takım 25-15 galip kapattı.

ABD'Lİ COLLİNS YILDIZLAŞTI
2. periyota da 7-0'lık seriyle başlayan ve skoru 32-15'e getiren Denizli, 16. dakikada Ümit'in basketiyle farkı 20 sayıya çıkarttı: 41-21. Collins'in etkili oyunu devam etti, yeşilmavililer, devreyi 56-24 üstün tamamladı. 3. periyotta da hız kesmeyen Denizli, Collins'in basketiyle 25. dakikada skoru 73-33'e getirdi. Son bölüme 77-38 üstün giren yeşil-mavililer, salondan 100-54 galip ayrılıp, şampiyonluk ateşini yaktı. Denizli'de Collins 22 sayıyla yıldızlaştı, Serkan 15, Ümit 14 ve Altan 11 sayıyla skora katkı yaptı.

■ SEBAHATTİN ALP

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