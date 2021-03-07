Edremit Gürespor galibiyet peşinde

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) zirve mücadelesi veren Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Gelişim'i konuk ediyor. Edremit Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Urla Belediyesi, Global Connect Travel Düzce ve Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji'ni yenerek son 3 maçını kazanan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, seriyi sürdürmeyi hedefiyor. Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti.