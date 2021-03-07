Manisa BŞB ve Balıkesir gurbette

TÜRKİYE Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) hafta içinde Global Connect Travel Güzce'yi yenerek zirve yarışına ortak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar mesaisinde İstanbul deplasmanında Sigortam.net karşısında terliyor. Gazanfer Bilgi Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Oynadığı 20 maçta 12 galibiyet, 8 mağlubiyet alan Manisa BŞb, 13. zaferini kovalıyor. 20 maçta 13 galibiyet, 7 mağlubiyetle şampiyonluk yarışını sürdüren Balıkesir BŞB, deplasmanda Global Connect Travel Düzce'yle kozlarını paylaşıyor. Düzce Kalıcı Konutlar Merkez Spor Salonu'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak.
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