Manisaspor'da Bülent Ataman ayrıldı

Kulüpten konuyla ilgili, "Teknik Direktörümüz Bülent Ataman görevinden istifa etti ve kendisinin istifası kabul edildi. Yönetim kurulumuz, futbolcularımız ve personelimiz ile vedalaşan Ataman, takımımıza kalan maçlarda başarılar diledi. Biz de Manisaspor camiası olarak eski kaptanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.