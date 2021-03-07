Medipol Başakşehir G.Birliği karşısında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında bugün deplasmanda kritik mücadelede Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Turuncu-lacivertli ekipte kart cezası sona eren Brezilyalı sağ bek Rafael, bu mücadelede forma giyebilecek. Medipol Başakşehir'de Nacer Chadli, Junior Caiçara ve Bolingoli'nin sakatlıkları sürüyor. Günün diğer maçında saat 13.30'te Fatih Karagümrük ile Ankaragücü kapışıyor. Olimpiyat Stadı'ndaki maçın hakemi Halis Özkahya. Atakaş Hatayspor, Hes Kablo Kasyerispor'u ağırlıyor. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.