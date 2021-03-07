  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Petkimspor Beşiktaş’a teslim oldu

’a teslim oldu

İzmir ekibi deplasmanda güçlü rakibine 2 sayı farkla yenilerek taraftarını kahretti

Petkimspor Beşiktaş’a teslim oldu

7.3.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Beşiktaş'a iki sayı farkla 96-94 yenildi. İzmir ekibi, rakibi karşısında iyi mücadele ederken, istediği sonucu alamadı. Petkimspor, ilk periyodu 29-26, devreyi de 47-45 yenik kapadı. Üçüncü periyotta da rakibini zorlayan İzmir temsilcisi, bu periyotu da 70-66 mağlup geçti. Son periyotta ise maçı bırakmayan Petkimspor, istediği sayıları bulmasına rağmen Beşiktaş'a 96-94 mağlup oldu. Petkimspor'da Wimbush 26, Beşiktaş'ta ise Blackmon 23 sayı attı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Petkimspor Beşiktaş’a teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.