Petkimspor Beşiktaş’a teslim oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Beşiktaş'a iki sayı farkla 96-94 yenildi. İzmir ekibi, rakibi karşısında iyi mücadele ederken, istediği sonucu alamadı. Petkimspor, ilk periyodu 29-26, devreyi de 47-45 yenik kapadı. Üçüncü periyotta da rakibini zorlayan İzmir temsilcisi, bu periyotu da 70-66 mağlup geçti. Son periyotta ise maçı bırakmayan Petkimspor, istediği sayıları bulmasına rağmen Beşiktaş'a 96-94 mağlup oldu. Petkimspor'da Wimbush 26, Beşiktaş'ta ise Blackmon 23 sayı attı.