Taraftardan destek

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Yukatel Denizlispor'da taraftarlar, takıma moral konvoyu düzenledi. Meşaleler yakan taraftarlar, marşlar eşliğinde takımlarını maça uğurladı. Yeni Malatyaspor maçı öncesi, yeşil-siyahlı taraftarlar kulüp tesislerinde bir araya geldi. Burada meşaleler yakan coşkulu kalabalık, takımlarına maç öncesi moral vermek için sloganlar attı. Denizlisporlu futbolcular, marşlar eşliğinde takım otobüsüne binerken, taraftarlar da konvoy düzenledi. Kulüp tesislerinden başlayan ve yaklaşık 50 araçtan oluşan konvoy, takım otobüsüyle birlikte Denizli Atatürk Stadı önüne kadar geldi.