Yalıkavakspor farkı

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde oynadığı 16 karşılaşmayı da kazanarak namağlup liderlik koltuğunda oturan Yalıkavakspor, 17. hafta karşılaşmasında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 24-17'lik sonuçla mağlup etti, 17'de 17 yaptı. maçındevresini 11-10 önde tamamlayan mavi-beyazlılar, rakibiyle bu sezon 5. kez karşılaştı. Ligde Muğla'daki maçı 32-25, Türkiye Kupası B Grubu'ndaki mücadeleyi 28-26, EHF Avrupa Kupası'nda iki maçta 30-26 ve 31-22'lik galibiyetlere imza atan Yalıkavakspor, 5. maçta ta güldü, 24-17'lik zaferle şampiyonluk için rakiplerine gözdağı verdi. Yelitz Özel 8, Yasemin 7 golle galibiyette önemli rol oynadı.

SERVET SARUN