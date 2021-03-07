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Yalıkavakspor farkı

’nin namağlup lideri mavi-beyazlı takım deplasmanda engelini de aşıp 17’de 17 yapmayı başardı

Yalıkavakspor farkı

7.3.2021

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde oynadığı 16 karşılaşmayı da kazanarak namağlup liderlik koltuğunda oturan Yalıkavakspor, 17. hafta karşılaşmasında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 24-17'lik sonuçla mağlup etti, 17'de 17 yaptı. maçındevresini 11-10 önde tamamlayan mavi-beyazlılar, rakibiyle bu sezon 5. kez karşılaştı. Ligde Muğla'daki maçı 32-25, Türkiye Kupası B Grubu'ndaki mücadeleyi 28-26, EHF Avrupa Kupası'nda iki maçta 30-26 ve 31-22'lik galibiyetlere imza atan Yalıkavakspor, 5. maçta ta güldü, 24-17'lik zaferle şampiyonluk için rakiplerine gözdağı verdi. Yelitz Özel 8, Yasemin 7 golle galibiyette önemli rol oynadı.

SERVET SARUN

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