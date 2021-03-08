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Nazilli’de Hasan şoku yaşanıyor

3. Lig 2. Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen üçüncü sırada yer alıp şampiyonluk yarışını sürdüren 'a orta saha oyuncusu Hasan Yurtseven'den kötü haber geldi.

Nazilli’de Hasan şoku yaşanıyor

8.3.2021

Sol diz dış menüsküsünde yırtık tespit edilen 19 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı. Geçen hafta antrenmanda ağrı hissedip MR'ı çekilen futbolcunun bugün ameliyat olacağı açıklandı. Kulüp sosyal medya hesabından sezonun geri kalan maçlarında takımını yalnız bırakacak olan Hasan Yurtseven için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Tokatspor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda futbolcular, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Köprübaşı İlk ve Ortaokulu'nun başlattığı, "İyilik Mesafe Tanımıyor" kampanyasına destekte bulundu.

İHSAN KARATAŞ

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