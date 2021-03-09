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Balıkesir tek tek

’de alt sıralardan kurtulmak isteyen Balıkesirspor, gurbette Adana ile yenişemedi. Bal-Kes üst üste üçüncü beraberliğini aldı

Balıkesir tek tek

9.3.2021

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Aydeniz Et Balıkesirspor, deplasmanda öne geçtiği maçta Adanaspor ile yenişemedi ve üst üste üçüncü beraberliğini aldı: 1-1. 22'de köşe vuruşunu kullanan Cumali, ceza sahsı içerisine ortaladı. Karambolde kalan topa Oğuzhan Çapar vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 71'de serbest vuruşta Serdar direkt kaleye şut çekti. Top direkte patladı. 77'de Adanaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Ahmethan defans oyuncusunu çalımladıktan sonra bekletmeden kaleye şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 90'da Serdar Özkan sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine için girdi. Yerde ortasında top karambolde kaldı. Karambolün içerisinden Ozegovic düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 1-1. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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