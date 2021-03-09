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Haberler Spor Denizli Basket iyi yolda

iyi yolda

Denizli Basket iyi yolda

9.3.2021

TBL'DE Akhisar Basketbol'u 56 sayı farkla (100-44) yenen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 6'da 6 yaparak zirve yürüyüşünü sürdürdü. Yeni sezona tutuk başlayan Denizli temsilcisi 11 maçta alınan 6 mağlubiyetle beklentinin altında kaldıktan sonra, antrenörlük görevine Zafer Aktaş'ın gelmesiyle gaza bastı. Üst üste 6, son 9 maçta ise 8 galibiyet alan Denizli Basket, ilk yarısını Play-Off barajının dışında tamamladığı ligde, şampiyonluk yarışına ortak oldu. Ligde 21 maçta 13 galibiyete ulaşarak 34 puana ve ligde 2. sıraya yükseldi. Kulüp Başkanı Veli Deveciler, "Avrupa'nın en iyi Basketbol ligi olarak gösterilen Basketbol Süper Ligi'nde Denizli'nin ismi yazılacak" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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