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Denizlispor evinde güldü

Horoz, ’de ’nun takımın başına geçmesiyle son 4 maçtan 10 puan topladı

Denizlispor evinde güldü

9.3.2021

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, Yeni Malatya zaferiyle kurtuluş hedefinde kritik bir 3 puan alırken iç saha istatistiği ile de dikkat çekti. Bu sezon Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak'tan sonra takımı çalıştıran 4. teknik adam olan Hakan Kutlu ile Horoz iç sahada hiç maç kaybetmedi. Kutlu'dan önceki dönemde ligde üst üste 4 maç kaybeden yeşil-siyahlılar, genç teknik adamın görevi devralmasıyla evinde 4 maçta evinde 3 galibiyet, 1 beraberlikle, 10 puan topladı.

KUTLU İLE ÇOK FARKLI
Kutlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Atatürk Stadı'nda Göztepe'yi 2-1, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Denizli, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

■ SEBAHATTİN ALP

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