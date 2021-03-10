Bergama evinde Muğla gurbette

3. Lig 4. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor ve Muğlaspor bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Grupta son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Bergama evinde Play- Off hattında yer alan Adıyaman 1954'ü konuk edecek. Maçı hakem Sinan Dereci yönetecek. Grupta tek galibiyeti bulunup her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan 12 puanla son sıradaki Muğlaspor ise aynı saatte deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la kozlarını paylaşacak. Hakem Harun Toplar

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