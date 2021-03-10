  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Bergama evinde Muğla gurbette

evinde Muğla gurbette

Bergama evinde Muğla gurbette

10.3.2021

3. Lig 4. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor ve Muğlaspor bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Grupta son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Bergama evinde Play- Off hattında yer alan Adıyaman 1954'ü konuk edecek. Maçı hakem Sinan Dereci yönetecek. Grupta tek galibiyeti bulunup her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan 12 puanla son sıradaki Muğlaspor ise aynı saatte deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la kozlarını paylaşacak. Hakem Harun Toplar
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bergama evinde Muğla gurbette haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.