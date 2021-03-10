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Haberler Spor Manisa futbol kazası istemiyor

futbol kazası istemiyor

Manisa futbol kazası istemiyor

10.3.2021

2. Lig'de mücadele eden Egeli ekipler bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Beyaz Grup'ta en yakın rakibinin 18 puan önünde lider durumda yer alan Manisa FK, 15 Temmuz Stadı'nda 14.00'te başlayacak maçta Sancaktepe'ye konuk olacak.

Play- Off'a kalma mücadelesi veren Uşak ise aynı saatte düşme hattında yer alan Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Kırmızı Grup'ta yenilmezlik serisini 14 maça çıkarıp 2'nci sıraya tırmanan Bodrum, deplasmanda 12.00'de Pazar'a konuk olacak. Turgutlu da evinde Sivas Bld'yi ağırlayacak. Maç 14.00'te başlayacak.

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