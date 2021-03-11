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Haberler Spor Bal-Kes’te Şimşek çaktı

Bal-Kes’te Şimşek çaktı

’da dümene geçtikten sonra 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alan teknik patron Yusuf Şimşek, “Kurtuluş yolunda herkesin desteği gerekiyor” dedi.

Bal-Kes’te Şimşek çaktı

11.3.2021

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor yenilgisi sonrası Cihat Arslan'ın yerine dümene geçen teknik direktör Yusuf Şimşek, Ayde-niz Et Balıkesirspor'u kümede kalma yolunda havaya soktu. Şimşek'in gelişiyle farklı bir kimliğe bürünen Bal-Kes, 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi. Akhisarspor ve Bursaspor'u 3-0 yenen, Menemenspor (1-1), Boluspor (0-0), Ankaras-por (2-2) ve Adanaspor'la (1-1) berabere kalan kırmızı-beyazlılar, düşme potasının 4 puan üzerinde son 9 haftaya umutlu giriyor.

'BAŞARILAR KAZANDIK'

Aydeniz Et Balıkesirspor Tek-nik Direktörü Yusuf Şimşek, kulüp resmi sosyal medya hesa-bından açıklama yaptı: "Bizler eleştiriye her zaman açığız. Fakat oynadığımız son 6 maça bakar-sak (Akhisar, Menemen, Bursa, Bolu, Ankara, Adana) aldığımız puanlar hiç de küçümsenecek puanlar değil. Ve bu takımların 5 tanesi direk rakibimiz. Ayrıca haftalardır puan alamayan, gol atamayan bir takımdan, puan ve puanlar alan, gol atan, az gol yiyen ve de kaybetmeyen bir takım ruhuna büründük. Son 6 haftada kaybetmeyen 2 takımdan biriyiz. Bu takıma herkesin sonu-na kadar destek vermesini rica ediyorum."

SERVET SARUN

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