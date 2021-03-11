STAT: Bergama 14 Eylül
HAKEMLER: Sinan Dereci **, Ertan Demirci **, Halil Altun **
BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman * - Volkan *, Emre * (57 Fatih *), Ali Öztürk * - Mehmet Vural * (81 Batuhan *), Barış *, Mustafa Çalışkan *, Halil **, Furkan * - Mehmet Can Kocabaş * (81 Murat *), Mehmet Soyarslan *
ADIYAMAN 1954: Mustafa Hoşoğlu *** - Sefa ***, Selim ***, Ahmet *** (68 Taylan **) - Salim ***, Serkan ***, Cafercan ***, Yasin *** (90 Fatih ?), Osman Paşa *** - İlyas ***, Mehmet *** (68 Berat **)
GOLLER: Dk.19 (P) ve 57 (P) Sefa, 79 (P) Halil
SARI KARTLAR: Ali Öztürk, Mehmet Vural, Mustafa (Bergama Belediyespor)
Bergama BLD.: 1 Adıyaman 1954: 2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.